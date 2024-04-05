Якщо ви ніколи не можете зрозуміти, яке авокадо стигле, а яке – ні, вам потрібно дізнатися кілька корисних секретів та трюків. З ними ви завжди будете обирати вдалі плоди.

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Як правильно обрати стигле авокадо

Плоди авокадо полюбляють за те, що вони досить калорійні, а значить поживні, проте фактично не містять цукру. Окрім того, вони багаті на клітковину, яка допомагає підтримувати хороший апетит та не переїдати. А м'якоть авокадо може стати не тільки чудовим доповненням до сніданку, але і маскою для обличчя та волосся – звісно, якщо ви оберете хороший фрукт.

Перш за все, вам потрібно придивитися до форми – він має нагадувати грушу та бути довжиною не більший, ніж 25 сантиметрів. Надто важке авокадо брати також не варто. Найсмачнішим буде маленьке, яке важить до 200 грамів. У ньому ви знайдете не тільки чимало корисних вітамінів, але і насичену смаком м'якоть.

Плоди авокадо мають трохи темний колір – принаймні, більшість сортів. Шкірка стиглого плоду буде темно-зеленою, а м'якуш – ніжно зеленого кольору. Біля кісточки колір може переходити у більш жовтий відтінок. Свіже авокадо також матиме товстокору кісточку.



Авокадо потрібно обирати уважно / Фото Pexels

На плоді, який вже стиглий, має залишатися вм'ятина від пальця, тож ви можете провести дуже просту перевірку. Просто натисніть на авокадо та перевірте, чи стигле воно, чи ні. Якщо вм'ятини не залишається, то авокадо ще незріле. Для того, щоб стати максимально смачним, йому потрібно полежати ще приблизно два – три дні.

Але якщо після натискання на фрукт шкірка не вирівнюється, це значить, що він перезрілий, і з'їсти таке авокадо потрібно негайно, адже якщо ви цього не зробите, плід просто згниє.

Ви також можете уважно придивитися до плодоніжки, адже у незрілих фруктів вона буде світлою, трохи вологою і міцною. Натомість у перезрілих плодів плодоніжка висихає та стає темною.

Якщо ви потрусите плід, ви можете почути легке постукування. Це значить, що кісточка легко відділяється від м'якоті і авокадо стигле.