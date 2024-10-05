Обогреватель тянет немало электроэнергии, поэтому постоянно включен не может быть. В таком случае надо искать альтернативы. О них подробнее пишет Express.

Читайте также Эти 5 хитростей сделают маленькую гостиную визуально больше: попробуйте их

Используйте теплое одеяло

Если вы летом спали под легким одеялом, то на зимний период надо позаботиться о том, чтобы одеяло было теплее. Соответственно ощущение холода будет уже не такое сильное, а под одеялом вам удастся хорошо согреться.

Существует два типа наполнителей для пододеяльников: синтетические и натуральные. Натуральные наполнители, такие как шерсть, имеют плотную структуру, поэтому они хорошо удерживают воздух и согревают всю ночь без необходимости включать отопление.

Измените цветовую гамму спальни

Это может показаться недейственным, впрочем эксперты говорят, что цвет спальни влияет на настроение и восприятие температуры. Это означает, что если вы предоставите комнате осенних красок, то это поможет создать уютную атмосферу и психологически холод уже не так сильно будет ощущаться.

Светлые и белые цвета почему-то вызывают у нас сильнее ощущение холода, чем теплые цвета – желтый, оранжевый или красный. Поменяйте постель и подушки с приходом холода на теплые оттенки.



Полезные советы для сохранения тепла в квартире / Фото Pexels

Используйте большее одеяло

Маленькое одеяло может вызвать дискомфорт и приводить к плохому сну, потому что под ним будет трудно согреться. В таком случае надо приобрести большое одеяло, чтобы ваши руки, ноги и ступни были полностью накрыты. Большое одеяло будет удерживать теплый воздух внутри и вокруг вашего тела.

Закрывайте вечером шторы вечером

Не все имеют привычку закрывать шторы вечером, но это следует делать для того, чтобы сохранить тепло. Даже несмотря на то, что ваши окна плотно закрыты, у них все равно больше ощущается холод, а закрытые шторы сохранят тепло в комнате.