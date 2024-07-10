Как дольше сохранять свежесть огурцов: простой трюк с холодной водой

Если у вас очень много огурцов с огорода, и вам нужно, чтобы они не портились как можно дольше, вы можете попробовать один простой лайфхак.

Огурцы – это та культура, которая и так может храниться в течение достаточно длительного времени, и если вам нужно даже сильнее продлить этот срок, вы можете воспользоваться несколькими простыми и проверенными методами.

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Как хранить огурцы свежими дольше

После сбора урожая огурцов нужно сделать еще кое-что, чтобы убедиться, что они не испортятся преждевременно. И многие садоводы используют способ с холодной водой Вам нужно охладить несколько огурцов в ледяной воде, чтобы они дольше не портились.



Огурцы нужно мыть в холодной воде / Фото Pexels

Наполните большую миску холодной водой и погрузите в нее овощи на 15 минут. Этот простой процесс ничего вам не будет стоить, однако позволит овощам оставаться свежими гораздо дольше.

Вот как нужно его проводить

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Утренний сбор урожая – лучше делать это еще до того, как поднимется солнце и начнется жара.

Ледяная вода – каждый огурец нужно погрузить на 15 минут в ледяную воду сразу же после сбора.

Правильное хранение – лучше класть их в ящик холодильника, завернув в слегка влажную ткань.