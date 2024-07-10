Як довше зберігати свіжість огірків: простий трюк з холодною водою

Якщо ви маєте дуже багато огірків з городу, і вам потрібно, аби вони не псувалися якомога довше, ви можете спробувати один простий лайфхак.

Огірки – це та культура, яка й так може зберігатися протягом досить тривалого часу, та якщо вам потрібно навіть сильніше подовжити цей термін, ви можете скористатися кількома простими й перевіреними методами.

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Як зберігати огірки свіжими довше

Після збору врожаю огірків потрібно зробити ще дещо, аби переконатися, що вони не зіпсуються передчасно. Й чимало садівників використовують спосіб з холодною водою Вам потрібно охолодити кілька огірків у крижаній воді, аби вони довше не псувалися.



Огірки потрібно мити в холодній воді / Фото Pexels

Наповніть велику миску холодною водою та занурте у неї овочі на 15 хвилин. Цей простий процес нічого вам не коштуватиме, проте дозволить овочам залишатися свіжими набагато довше.

Ось як потрібно його проводити

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Ранковий збір урожаю – краще робити це ще до того, як підніметься сонце і почнеться спека.

Крижана вода – кожен огірок потрібно занурити на 15 хвилин в крижану воду відразу ж після збору.

Правильне зберігання – краще класти їх в ящик холодильника, загорнувши у злегка вологу тканину.