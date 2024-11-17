Чтобы сохранить тепло в квартире или доме, стоит воспользоваться несколькими действенными методами, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Экономические советы помогут сделать спальню теплее.

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Правильно расположите кровать

Кровать лучше всего расположить у внутренней стены, поскольку внешняя стена может быть холодной. Также стоит держать кровать подальше от окон, поскольку у них все равно чувствуется холод и сквозняк, даже если оно хорошо изолировано. Утепляйте окна на зиму специальными пленками, которые смогут удерживать тепло.

Закрывайте двери в комнатах

Если у вас есть домашние любимцы, то двери во всех комнатах, скорее всего, являются открытыми. Впрочем во время отключений света их лучше держать закрытыми. Открытые двери остужают комнату, поэтому сохраняйте тепло благодаря тому, что они будут всегда закрытыми.



Закрывайте двери в комнатах / Фото Pexels

Закрывайте шторы после захода солнца

Чтобы сохранить тепло в комнате, закрывайте шторы после захода солнца. Они помогут сократить потери тепла на 15%, которое выходит через стекло. Поэтому вечером держите окна с закрытыми шторами.

Пользуйтесь теплой постелью

Хлопковые и фланелевые простыни являются теплыми, поэтому помогут вам согреться, когда будет холодно. Зимой можете пользоваться пуховым одеялом, которое тоже сохранит тепло.

Используйте электрическое одеяло

Электроодеяло – это аналог обычного одеяла, внутри которого есть безопасные электрические нагревательные элементы. Оно поможет сохранять естественное тепло тела и вырабатывает тепловую энергию. Такое одеяло идеально подойдет тогда, когда батареи еще не успеют нагреться.