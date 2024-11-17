Щоб зберегти тепло у квартирі чи будинку, варто скористатися кількома дієвими методами, пише 24 Канал з посиланням на Express. Економічні поради допоможуть зробити спальню теплішою.

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Правильно розташуйте ліжко

Ліжко найкраще розташувати біля внутрішньої стіни, оскільки зовнішня стіна може бути холодною. Також варто тримати ліжко подалі від вікон, оскільки біля них все одно відчувається холод та протяг, навіть якщо воно добре ізольоване. Утепляйте вікна на зиму спеціальними плівками, які зможуть утримувати тепло.

Зачиняйте двері в кімнатах

Якщо у вас є домашні улюбленці, то двері в усіх кімнатах, швидше за все, є відкритими. Втім під час відключень світла їх краще тримати зачиненими. Відчинені двері остуджують кімнату, тому зберігайте тепло завдяки тому, що вони будуть завжди закритими.



Зачиняйте двері в кімнатах / Фото Pexels

Закривайте штори після заходу сонця

Щоб зберегти тепло в кімнаті, закривайте штори після заходу сонця. Вони допоможуть скоротити втрати тепла на 15%, яке виходить через скло. Тому ввечері тримайте вікна із закритими шторами.

Користуйтеся теплою постіллю

Бавовняні та фланелеві простирадла є теплими, тож допоможуть вам зігрітися, коли буде холодно. Взимку можете користуватися пуховою ковдрою, яка теж збереже тепло.

Використовуйте електричну ковдру

Електроковдра – це аналог звичайної ковдри, всередині якої є безпечні електричні нагрівальні елементи. Вона допоможе зберігати природне тепло тіла й виробляє теплову енергію. Така ковдра ідеально підійде тоді, коли батареї ще не встигнуть нагрітися.