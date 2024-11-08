Всі речі, які ви тримаєте вдома, мають певну енергетику. І деякі можуть бути наче "магнітом", який привабить до вас і успіх, і удачу, і фінансову стабільність, повідомляє 24 Канал.

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Зелений колір

У дизайні зелений колір використовують через те, що він спокійний та приємний для ока. Але езотерики переконані також, що це колір багатства та величі, тому й радять використовувати якомога більше зелених елементів у інтер'єрі.

Акваріум

Акваріум – це символ матеріального достатку, і тримати його вдома – це дуже добрий знак. Та це не значить, що вам потрібно завести десять рибок та тримати велику посудину в себе вдома. Цілком достатньо буде невеликого акваріума та однієї золотої рибки у ньому.



Акваріум може привабити в дім гроші / Фото Pexels

Цвях

Може здатися досить дивним тримати цвях у себе вдома, проте цей звичайний предмет наділений дуже сильною енергетикою. Він може залучити у дім щастя та достаток, а також виконує роль талісмана й захищає дім від заздрісників.

Картини

Картини найкраще вішати у спальні, адже там вони будуть діяти найкраще. Їх вважають символом удачі та достатку, але важливо стежити за тим, що ж на них зображено. Найкраще обирати пейзажі, або ж такі зображення, що надихають вас. Стежте за тим, щоб на стіні не висіло більше, ніж 3 картини.

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Фрукти та солодощі

Це – символ достатку та радості, а також удачі. Завжди на столі має стояти ваза зі свіжими фруктами. Ефект можна посилити, якщо поставити її на червону серветку.