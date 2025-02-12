Тюльпаны могут радовать девушек более недели, но для этого надо прибегнуть к нескольким простым манипуляциям, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм pollicooking.

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Срез стебля

Ключевым моментом сохранения свежести тюльпанов является ровный срез стебля каждый день. Срезайте его на сантиметр постоянно и не бойтесь, что слишком их укоротите. В воде тюльпаны продолжают расти и вытягиваются.

Холодная вода

Для тюльпанов используйте в вазе холодную воду, поскольку эти цветы ее очень любят. Чтобы сохранить цветы свежими на более долгое время – добавьте в вазу несколько кусочков льда.

Минимальный объем воды

Обратите внимание, что тюльпаны не требуют много воды, поэтому не нужно заливать вазу водой до самого верха. Ориентируйтесь на то, что нижний край листьев не должен погружаться в воду.



Тюльпанам не нужно много воды в вазе / Фото Pexels

Избегайте солнечного света

Не стоит вазу с цветами держать вблизи прямых солнечных лучей. Лучше всего тюльпаны будут храниться в прохладном помещении без сквозняков. Чтобы цветы быстро не завяли – не ставьте их рядом с батареями.

Флористы советуют добавить в вазу определенные ингредиенты, чтобы цветы смогли простоять свежими как можно дольше. В цветочных магазинах есть специальные средства для цветов, которые обеспечат им правильный уровень кислорода и будут питать их.

Кроме того, можно воспользоваться и домашними ингредиентами. К примеру, на 1 литр воды можно бросить в воду одну таблетку аспирина, который замедлит размножение бактерий. Также эффективным является сахар. В 1 литре воды нужно развести 2 чайные ложки сахара для дополнительного питания.

Кислотность воды, которая является важной для тюльпанов, сможет поддерживать лимонная кислота. На 1 литр понадобится четверть чайной ложки. Замедляет развитие бактерий также уксус. До 1 литра воды нужно налить всего лишь 2 столовые ложки уксуса.