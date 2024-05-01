С весны до осени батареи стоят пустые, наполнены воздухом, и когда наступает отопительный сезон, они обязательно нуждаются в развоздушивании. Но далеко не все знают, как спустить воздух из батарей. Впрочем, простая инструкция поможет вам разобраться в этом непростом деле.

Интересно Почему чеснок надо поливать соленой водой: удивятся опытные дачники

Как спустить воздух из чугунных батарей

Типы отопительных систем с годами претерпевали очень большие изменения – и не только в конструкции, но и в материалах. Ранее почти все жители квартир знали, как спустить воздух из старых чугунных батарей. Впрочем, со временем системы развоздушивания стали более изящными, и изменился также и материал для батерей.

Если у вас в квартире установлены батареи из чугуна, скорее всего, они будут иметь клапан для стравливания воздуха, и с ним нужно провести следующие действия:

откройте клапан;

дождитесь начала стравливания;

стравливать до появления воды;

закрыть клапан.

С помощью этого метода вы можете спустить воздух из батарей без лишних усилий, и вам не придется вызывать на дом специалиста. И поскольку спустить воздух из старой батареи без инструмента не получится, вам нужно позаботиться также о том, чтобы найти разводной ключ или какой-то его аналог. Также может пригодиться и отвертка – все зависит от устройства выпускного клапана.

Проводить манипуляции с развоздушивания нужно аккуратно и осторожно, ведь воздух в батареях находится под давлением.

Как спустить воздух из новых батарей

Современные батареи для отопления устроены так, что не требуют сезонного развоздушивания, или же его можно провести самостоятельно, без применения инструментов. Это будет простая задача, с которой вы можете справиться очень быстро.

Сначала осмотрите батареи на наличие выпускной системы, а после этого проведите следующие шаги:

откройте заглушку системы;

дождитесь начала стравливания;

стравливать до появления воды;

закрыть заглушку системы.

Что будет, если не спускать воздух из батарей

Батареи в системе отопления нагреваются за счет циркуляции горячей воды. И если не спускать воздух, поток воды не сможет пробраться через воздушный пузырь, и это закупорит систему. Также это оставит все следующие за системой трубопровода батареи без воды, а значит, они будут холодными.