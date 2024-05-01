Із весни до осені батареї стоять порожні, наповнені повітрям, та коли настає опалювальний сезон, вони обов'язково потребують розповітрювання. Та далеко не всі знають, як спустити повітря з батарей. Втім, проста інструкція допоможе вам розібратися у цій непростій справі.

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Як спустити повітря з чавунних батарей

Типи опалювальних систем з роками зазнавали дуже великих змін – і не тільки у конструкції, але і у матеріалах. Раніше майже усі мешканці квартир знали, як спустити повітря із старих чавунних батарей. Втім, з часом системи розповітрювання стали більш витонченими, і змінився також і матеріал для батерей.

Якщо у вас в квартирі встановлені батареї з чавуну, скоріш за все, вони будуть мати клапан для стравлювання повітря, і з ним потрібно провести наступні дії:

відкрийте клапан;

дочекайтеся початку стравлювання;

стравлювати до появи води;

закрити клапан.

З допомогою цього методу ви можете спустити повітря з батарей без зайвих зусиль, і вам не доведеться викликати додому спеціаліста. І оскільки спустити повітря із старої батареї без інструменту не вийде, вам потрібно подбати також про те, щоб знайти розвідний ключ або ж якийсь його аналог. Також може згодитися і викрутка – все залежить від пристрою випускного клапана.

Проводити маніпуляції із розповітрювання потрібно акуратно і обережно, адже повітря у батареях перебуває під тиском.

Як спустити повітря із нових батарей

Сучасні батареї для опалення влаштовані так, що не потребують сезонного розповітрювання, або ж його можна провести самостійно, без застосування інструментів. Це буде просте завдання, з яким ви можете впоратися надзвичайно швидко.

Спершу огляньте батареї на наявність випускної системи, а після цього проведіть наступні кроки:

відкрийте заглушку системи;

дочекайтеся початку стравлювання;

стравлювати до появи води;

закрити заглушку системи.

Що буде, якщо не спускати повітря з батарей

Батареї в системі опалення нагріваються за рахунок циркуляції гарячої води. І якщо не спускати повітря, потік води не зможе пробратися через повітряну бульбашку, і це закупорить систему. Також це залишить усі наступні за системою трубопроводу батареї без води, а значить, вони будуть холодними.