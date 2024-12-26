Вот почему вы все время уставшие: 5 способов это исправить

Если вы постоянно чувствуете, что как будто потеряли силы, вы не одиноки. На это влияет много факторов: недостаточное количество солнца, график сна или даже количество кофе, которое вы выпиваете до полудня.

Многие вещи могут негативно влиять на ваш уровень энергии в течение дня: например, потребление фаст-фуда или большого количества сахара, сообщает 24 Канал со ссылкой Real Simple. Впрочем, существуют также и способы снова стать бодрыми.

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Сосредоточьтесь на правильном питании

Все, что вы вносите в свое тело, может как улучшить ваше самочувствие, так и ухудшить его. Употребление сытной, но не плотной пищи даст вам больше энергии в течение дня. В частности, вы можете добавить в свой рацион больше яиц, йогурта, рыбы, бобовых и тому подобное.

Высыпайтесь

Вы и не подозреваете, насколько сильно сон влияет на уровень энергии днем. И хотя может быть очень приятно лежать в постели и листать социальные сети, это также является и причиной, из-за которой вы чувствуете усталость сразу же после того, как просыпаетесь.

Старайтесь также согласовать свой график сна с естественным ритмом, и тогда вы будете чувствовать себя лучше.



Сон очень важен для поддержания уровня энергии / Фото Pexels

Будьте чаще на солнце

В дни, когда случается солнечная погода, этим стоит воспользоваться на полную. Найдите минутку, чтобы выйти на улицу и почувствовать солнечные лучи на лице. Естественный солнечный свет обеспечивает вас витаминами и вызывает положительные эмоции.

Больше двигайтесь

Старайтесь больше танцевать, убирать, прогуливаться – в общем, делать что-либо, что заставит вас двигаться. Очень часто из-за работы или других факторов мы остаемся малоподвижными большую часть дня, и именно это приводит к снижению уровня энергии, делится психолог Тиррелл Де Ганнес.

Проводите время с приятными людьми

Люди, которые нас окружают, непосредственно влияют на самочувствие. И именно поэтому важно быть рядом с людьми, которые вдохновляют вас, а не с теми, что как будто вытягивают энергию. Позитивный настрой в коллективе и компании действительно может повлиять на вашу бодрость.