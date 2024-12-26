Ось чому ви весь час втомлені: 5 способів це виправити

Якщо ви постійно відчуваєте, що наче втратили сили, ви не самотні. На це впливає багато факторів: недостатня кількість сонця, графік сну чи навіть кількість кави, яку ви випиваєте до полудня.

Чимало речей можуть негативно впливати на ваш рівень енергії протягом дня: наприклад, споживання фаст-фуду чи великої кількості цукру, повідомляє 24 Канал з посиланням Real Simple. Втім, існують також і способи знову стати бадьорими.

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Зосередьтеся на правильному харчуванні

Усе, що ви вносите у своє тіло, може як покращити ваше самопочуття, так і погіршити його. Вживання ситної, але не щільної їжі дасть вам більше енергії протягом дня. Зокрема, ви можете додати до свого раціону більше яєць, йогурту, риби, бобових тощо.

Висипайтеся

Ви й не підозрюєте, наскільки сильно сон впливає на рівень енергії вдень. І хоч може бути дуже приємно лежати у ліжку й гортати соціальні мережі, це також є й причиною, через яку ви відчуваєте втому відразу ж після того, як прокидаєтеся.

Намагайтеся також узгодити свій графік сну з природним ритмом, і тоді ви будете почуватися якнайкраще.



Сон дуже важливий для підтримання рівня енергії / Фото Pexels

Будьте частіше на сонці

У дні, коли трапляється сонячна погода, цим варто скористатися на повну. Знайдіть хвилинку, аби вийти на вулицю та відчути сонячні промені на лиці. Природне сонячне світло забезпечує вас вітамінами та викликає позитивні емоції.

Більше рухайтеся

Намагайтеся більше танцювати, прибирати, прогулюватися – загалом, робити будь-що, що змусить вас рухатися. Дуже часто через роботу чи інші фактори ми залишаємося малорухливими більшу частину дня, й саме це призводить до зниження рівня енергії, ділиться психолог Тіррелл Де Ганнес.

Проводьте час з приємними людьми

Люди, які нас оточують, безпосередньо впливають на самопочуття. І саме тому важливо бути поряд із людьми, які надихають вас, а не з тими, що наче витягують енергію. Позитивний настрій в колективі та компанії дійсно може вплинути на вашу бадьорість.