Секрет стирки бюстгальтера, чтобы он сохранял форму и носился годами

Многие женщины просто бросают бюстгальтеры в стиральную машину, а потом удивляются, почему они быстрее рвутся, теряют форму и портятся. Для того, чтобы даже после длительного ношения бюстгальтер выглядел красиво, нужно разобраться, как его правильно стирать.

Даже самое базовое нижнее белье шьется из достаточно деликатных тканей, поэтому стирать бюстгальтер так же, как футболки и брюки, точно не стоит, сообщает 24 Канал. Кроме того, бюстгальтер – это не самая бюджетная вещь, поэтому, естественно, стоит стараться сохранить его презентабельным как можно дольше.

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Как часто нужно стирать бюстгальтер?

Лучший вариант – стирать это нижнее белье через каждые три одевания. Соответственно, для комфортной жизни нужно иметь по крайней мере три бюстгальтера. Учитывайте, что в области под грудью, под мышками, на спине сальные железы работают несколько активнее, и поры также. Поэтому ваш лифчик может быть грязнее, чем вы представляете.

Избыточный кожный жир и пот может разрушать ткань – и если стирать бюстгальтер редко, придется запирать ее, чтобы убрать загрязнения, а это приведет к быстрой порче вещи.

Кроме того, часто грязный бюстгальтер может стать причиной контактного дерматита или кожных высыпаний из-за бактерий, поселяющихся в волокнах ткани. Но если речь идет о спортивном топе, стирать его нужно после каждого занятия спортом, ведь тогда вы потеете гораздо активнее.

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Бюстгальтер нужно стирать дважды в неделю / Фото Pexels

Можно ли стирать бюстгальтер в стиральной машине?

Здесь стоит учитывать модель белья. Обычный базовый бюстгальтер, не имеющий кружева, можно стирать в машинке. Кроме того, подходят для стирки в машинке и лифчики с поролоном, чашечками и пуш-апом.

Впрочем, для этого нужно использовать деликатный режим без опции предварительного замачивания, сушки и отжима.

К слову, ранее мы рассказывали о 5 важных правилах стирки в машинке, о которых знают далеко не все.

Если же у вас ажурная, кружевная модель, тогда лучше постирать вещь вручную, чтобы она не испортилась.

Как стирать бюстгальтер с силиконовыми вставками?

Вставки из силикона практически не изнашиваются и не требуют особого ухода, и их можно легко помыть. Поэтому бюстгальтер с такими вставками можно легко стирать отдельно в стиральной машине. А если с вставками что-то случится, то их всегда можно приобрести отдельно.