Секрет прання бюстгальтера, аби він зберігав форму та носився роками

Чимало жінок просто кидають бюстгальтери у пральну машину, а потім дивуються, чому вони швидше рвуться, втрачають форму та псуються. Для того, аби навіть після тривалого носіння бюстгальтер виглядав красиво, потрібно розібратися, як його правильно прати.

Навіть найбільш базова спідня білизна шиється з досить делікатних тканин, тож прати бюстгальтер так само, як футболки та штани, точно не варто, повідомляє 24 Канал. Окрім того, бюстгальтер – це не найбюджетніша річ, тож, природно, варто намагатися зберегти його презентабельним якомога довше.

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Як часто потрібно прати бюстгальтер?

Найкращий варіант – прати цю спідню білизну через кожні три одягання. Відповідно, для комфортного життя потрібно мати принаймні три бюстгальтери. Зважайте, що в області під грудьми, під пахвами, на спині сальні залози працюють дещо активніше, і пори також. Тому ваш ліфчик може бути бруднішим, ніж ви уявляєте.

Надлишковий шкірний жир та піт може руйнувати тканину – і якщо прати бюстгальтер рідко, доведеться запирати її, аби прибрати забруднення, а це призведе до швидкого псування речі.

Окрім того, часто брудний бюстгальтер може стати причиною контактного дерматиту чи шкірних висипів через бактерії, що оселяються у волокнах тканини. Але якщо мовиться про спортивний топ, прати його потрібно після кожного заняття спортом, адже тоді ви пітнієте набагато активніше.

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Бюстгальтер потрібно прати двічі на тиждень / Фото Pexels

Чи можна прати бюстгальтер у пральній машині?

Тут варто зважати на модель білизни. Звичайний базовий бюстгальтер, що не має мережива, можна прати у машинці. Окрім того, підходять для прання у машинці і ліфчики з поролоном, чашечками та пуш-апом.

Втім, для цього потрібно використовувати делікатний режим без опції попереднього замочування, сушіння та віджиму.

До слова, раніше ми розповідали про 5 важливих правил прання у машинці, про які знають далеко не всі.

Якщо ж у вас ажурна, мереживна модель, тоді краще випрати річ вручну, аби вона не зіпсувалася.

Як прати бюстгальтер із силіконовими вставками?

Вставки із силікону практично не зношуються та не вимагають особливого догляду, і їх можна легко помити. Тому бюстгальтер з такими вставками можна легко прати окремо у пральній машині. А якщо з вставками щось трапиться, то їх завжди можна придбати окремо.