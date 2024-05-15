Больше всего потускнению во время стирки подвергается черная одежда. Всего десять циклов или даже меньше – и ваши любимые майка, рубашка или брюки уже будут не черные, а серые. И учитывая то, что черный – это базовый цвет гардероба для многих людей, нужно придумать способ, который поможет справиться с проблемой.

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Как правильно стирать черную одежду

Многие пытаются найти все новые и новые методы предотвращения выцветания одежды, но вы наконец можете прекратить поиски. Вот один действенный лайфхак, который оставит вашу черную одежду и вправду черной, и для него понадобятся всего два натуральных ингредиента, которые вы, скорее всего, уже держите у себя на кухне.

Для того, чтобы справиться с проблемой, вам понадобятся или уксус, или соль. Вам нужно положить четверть стакана уксуса в барабан вместе с вашим привычным моющим средством, а потом просто наблюдать за невероятным результатом. Именно уксус поможет красителю надежно закрепиться на вашей ткани, и тогда он не будет вымываться с каждой последующей стиркой.



Стирать черную одежду нужно осторожно / Фото Unsplush

Если же этот вариант вам не подошел, вы можете использовать соль. Возьмите полстакана этого продукта и посыпьте им черное белье. И учитывайте, что здесь является ключевой температура воды для стирки – она должна быть низкой. Стирайте одежду в холодной воде и установите машинку на режим быстрой стирки.

Еще один важный аспект, который нужно запомнить – это сушка. Никогда не используйте сушильную машину или сушку на солнце – от этого ткань станет более тусклой и может выгореть.

Вместо этого лучше развесить одежду в месте, где на нее не будет попадать слишком много лучей.