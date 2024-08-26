Секрет стирки махровых полотенец: они будут мягкими годами

Возможно, находясь в отеле, вы замечали, насколько чистые и мягкие махровые полотенца там. Воспроизвести этот эффект достаточно легко и дома, если знать несколько простых правил.

Для того, чтобы освежить ваши полотенца и придать им идеальный цвет, запаха и текстуры, вам даже не нужно покупать дорогие магазинные средства. Помогут самые банальные и известные домашние секреты.

Интересно Абрикосы прекратили родить: подкормите дерево этим средством немедленно

Как стирать махровые полотенца

Существует всего несколько определяющих правил в стирке махровых полотенец, но их нужно придерживаться неукоснительно. И вот они вот они.

Стирать полотенца жидкими порошками. Старайтесь также брать меньше порошка, чем влезает в пластиковый колпачок.

Старайтесь также брать меньше порошка, чем влезает в пластиковый колпачок. Стирать при низкой температуре. Лучше не брать температуру выше, чем 30 – 40 градусов.

Лучше не брать температуру выше, чем 30 – 40 градусов. Не чистите вручную. В этом случае стирка в стиральной машине будет наиболее эффективной и качественной.

В этом случае стирка в стиральной машине будет наиболее эффективной и качественной. Наполняйте барабан наполовину. Если вы будете забивать машинку полностью, иначе полотенца плохо выстираются и будут жесткими.

Если вы будете забивать машинку полностью, иначе полотенца плохо выстираются и будут жесткими. Используйте шарики для стирки и ополаскиватель для белья .

. Не стирайте разные цвета вместе .

. Нужно ставить обороты не более, чем 800 в минуту.

Также помните о том, что стирать полотенца нужно каждые 2 – 3 недели. Если на ткани появляются некоторые пятна, тогда нужно нанести нужное средство и оставить так на 20 – 30 минут. После этого почистите само полотенце в стиральной машине.



Полотенца нужно правильно стирать / Фото Pexels

Что добавить к стирке полотенец

Очень часто кухонные продукты бывают чрезвычайно полезными во время стирки, и в случае с полотенцами это не исключение. Например, хорошо будет работать уксус и соль, которые помогут придать одежде дополнительной мягкости и свежести.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Итак, вот что можно добавить в стиральную машину.