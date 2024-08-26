Секрет прання махрових рушників: вони будуть м'якенькими роками

26 серпня 2024, 16:38
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Автор: Марина Блохіна

Джерело:

"Чистота"

Можливо, перебуваючи у готелі, ви помічали, наскільки чисті та м'які махрові рушники там. Відтворити цей ефект досить легко і вдома, якщо знати кілька простих правил.

Для того, щоб освіжити ваші рушники та надати їм ідеального кольору, запаху та текстури, вам навіть не потрібно купувати дорогі магазинні засоби. Допоможуть найбільш банальні і відомі домашні секрети. 

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Як прати махрові рушники

Існує всього кілька визначальних правил у пранні махрових рушників, але їх потрібно дотримуватися неухильно. І ось вони. 

  • Прати рушники рідкими порошками. Намагайтеся також брати менше порошку, ніж влазить у пластиковий ковпачок. 
  • Періть за низької температури. Найкраще не брати температуру вищу, ніж 30 – 40 градусів. 
  • Не чистіть вручну. В цьому випадку прання у пральній машині буде найбільш ефективним та якісним. 
  • Наповнюйте барабан наполовину. Якщо ви будете забивати машинку повністю, інакше рушники погано виперуться та будуть жорсткими. 
  • Використовуйте кульки для прання та ополіскувач для білизни
  • Не періть різні кольори разом
  • Потрібно ставити оберти не більші, ніж 800 на хвилину

Також пам'ятайте про те, що прати рушники потрібно кожні 2 – 3 тижні. Якщо на тканині з'являються деякі плями, тоді потрібно нанести потрібний засіб та залишити так на 20 – 30 хвилин. Після цього почистіть сам рушник у пральній машині.


Рушники потрібно правильно прати / Фото Pexels

Що додати до прання рушників

Дуже часто кухонні продукти бувають надзвичайно корисними під час прання, і у випадку з рушниками це не виняток. Наприклад, добре працюватиме оцет та сіль, які допоможуть надати одягу додаткової м'якості та свіжості. 

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Отож, ось що можна додати до пральної машини.

  • Сіль – 3 столові ложки. 
  • Оцет – у відсік ополіскувача. 
  • Сода – 3 столові ложки в барабан. 