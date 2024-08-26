Секрет прання махрових рушників: вони будуть м'якенькими роками

Можливо, перебуваючи у готелі, ви помічали, наскільки чисті та м'які махрові рушники там. Відтворити цей ефект досить легко і вдома, якщо знати кілька простих правил.

Для того, щоб освіжити ваші рушники та надати їм ідеального кольору, запаху та текстури, вам навіть не потрібно купувати дорогі магазинні засоби. Допоможуть найбільш банальні і відомі домашні секрети.

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Як прати махрові рушники

Існує всього кілька визначальних правил у пранні махрових рушників, але їх потрібно дотримуватися неухильно. І ось вони.

Прати рушники рідкими порошками. Намагайтеся також брати менше порошку, ніж влазить у пластиковий ковпачок.

Намагайтеся також брати менше порошку, ніж влазить у пластиковий ковпачок. Періть за низької температури. Найкраще не брати температуру вищу, ніж 30 – 40 градусів.

Найкраще не брати температуру вищу, ніж 30 – 40 градусів. Не чистіть вручну. В цьому випадку прання у пральній машині буде найбільш ефективним та якісним.

В цьому випадку прання у пральній машині буде найбільш ефективним та якісним. Наповнюйте барабан наполовину. Якщо ви будете забивати машинку повністю, інакше рушники погано виперуться та будуть жорсткими.

Якщо ви будете забивати машинку повністю, інакше рушники погано виперуться та будуть жорсткими. Використовуйте кульки для прання та ополіскувач для білизни .

. Не періть різні кольори разом .

. Потрібно ставити оберти не більші, ніж 800 на хвилину.

Також пам'ятайте про те, що прати рушники потрібно кожні 2 – 3 тижні. Якщо на тканині з'являються деякі плями, тоді потрібно нанести потрібний засіб та залишити так на 20 – 30 хвилин. Після цього почистіть сам рушник у пральній машині.



Рушники потрібно правильно прати / Фото Pexels

Що додати до прання рушників

Дуже часто кухонні продукти бувають надзвичайно корисними під час прання, і у випадку з рушниками це не виняток. Наприклад, добре працюватиме оцет та сіль, які допоможуть надати одягу додаткової м'якості та свіжості.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Отож, ось що можна додати до пральної машини.