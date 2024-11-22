Вещи быстро высохнут после стирки даже в мороз: простой лайфхак

Сушка одежды зимой, когда на балконе очень холодно, очень часто становится настоящей проблемой. Но справиться с этим вполне возможно, если знать несколько простых методов.

Высушить вещи зимой, к тому же быстро, кажется почти невозможным, сообщает 24 Канал. Впрочем, на самом деле это не так. Для того, чтобы достичь нужного результата, нужно только запомнить несколько техник.

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Где нельзя сушить одежду зимой

Вы уже, вероятно, догадались, что сушка одежды на балконе зимой – это долгое и неблагодарное дело. Если вы не спешите и есть несколько дней для того, чтобы одежда просохла, вы можете разместить ее на балконе, но будьте готовы к тому, что одежда может обмерзнуть, если на улице очень холодно, а это не очень хорошо влияет на ее качество.

Это значит, что сушить одежду лучше в помещении. Но, опять же, далеко не все комнаты квартиры хорошо подходят для этой задачи. Например, эксперты предупреждают, что размещать сушилку в спальне или гостиной – далеко не лучшая идея. Почему же?

Все дело в том, что размещение мокрой одежды в этих комнатах может привести к аллергической реакции или появлению плесени, чрезмерной влаги. Гораздо лучше разместить сушилку в коридоре или ванной комнате, если есть такая возможность.



Белье нельзя сушить в гостиной / Фото Pexels

Кроме того, предостерегают и против того, чтобы сушить одежду на батареях. Может показаться, что это быстрый и удачный вариант, но такая сушка может достаточно быстро испортить элементы вашего гардероба. В частности никогда не сушите на батарее нижнее белье или носки, потому что от этого прежде всего повредится резинка на одежде.

Кроме того, так в воздух будет выделяться очень много влаги, а тепло будет хуже распространяться квартирой.

Как правильно сушить белье зимой

Существует несколько основных правил, которые помогут вам быстро и без проблем высушить белье дома.

Усиливайте режим отжима на стиральной машине. Чем менее влажным будет белье, тем быстрее оно высохнет.

Развешивайте одежду в сушилке в нежилой комнате.

Открывайте окна, чтобы проветрить помещение.

Максимально расправляйте белье, чтобы в складках не оставалась лишняя влага.

А если вы все же сушили белье на балконе и оно замерзло, тогда нельзя его ломать и складывать перед тем, как оно оттает, иначе вы можете повредить структуру ткани. А если вы хотите избежать замерзания ткани на улице вообще, тогда во время стирки нужно добавить в отсек стиральной машины немного соли.