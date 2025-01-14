Отреставрировать деревянный шкаф или стул после того, как вы случайно поставили на нем несколько царапин, не так сложно, как может показаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И для этого даже не нужно нести эту мебель в дорогой ремонт – все можно сделать дома.

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Вода

Верите вы в это или нет, но немало царапин с дерева можно удалить с помощью обычной воды. Сначала нужно использовать влажную ткань из микрофибры, смоченную теплой водой. Мягко промокните царапину, чтобы проверить, работает ли это.

Лимон и лимонный сок

Небольшие царапины можно удалить с помощью обычного лимона. Иногда это как бы "растворяет" царапину и снова соединяет дерево. Сначала нужно очистить участок, а уже после этого нанести на салфетку из микрофибры немного лимонного сока и натереть царапины в течение нескольких минут.

Также вы можете потереть царапины самим лимоном.

Фломастеры и маркеры

Это – один из самых простых способов устранить царапины с деревянной мебели. Для этого нужно использовать специальные маркеры для ремонта мебели. Их можно найти в разных цветах, и поэтому с их помощью вы можете удалить немало царапин среднего размера.

Грецкие орехи

Орехи – это не просто продукт, который может стать питательной закуской. Он также поможет вам и справиться с немалым количеством царапин. Он выделяет природные масла, что просто тают на поверхности дерева, впитываясь в царапины, и таким образом заполняя их.



Орехом можно убрать царапины / Фото Pexels

Пчелиный воск

Это – еще один популярный и доступный вариант, который можно использовать для маскировки царапин. Нужно просто нанести на дерево небольшое его количество, а после этого стереть избыток.

Крем для обуви

Если вы сможете подобрать крем, подходящий к тону древесины, можно использовать и его, ведь он фантастически убирает потертости и царапины, оставляя приятную лакированную поверхность.