Вы могли уже догадаться, что основной причиной образования конденсата на бачке вашего унитаза является перепад температур. И когда холодная вода внутри бачка сталкивается с теплым и влажным воздухом в ванной, это приводит к выпадению капель воды на поверхности.

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Почему "потеет" бачок унитаза

Существует несколько различных факторов, которые могут привести к появлению конденсата на бачке, и вот некоторые из них:

Высокая влажность в помещении . Возможно, у вас плохая вентиляция или же вы только что принимали душ, или сушите в помещении белье.

. Возможно, у вас плохая вентиляция или же вы только что принимали душ, или сушите в помещении белье. Неисправность запорной арматуры . Если вода в бачок поступает непрерывно, она просто не успевает нагреться до комнатной температуры, а это только усиливает образование конденсата.

. Если вода в бачок поступает непрерывно, она просто не успевает нагреться до комнатной температуры, а это только усиливает образование конденсата. Холодная вода . Если это холодное время года, то вода в трубах будет холоднее, чем летом, и это также будет способствовать образованию конденсата.

. Если это холодное время года, то вода в трубах будет холоднее, чем летом, и это также будет способствовать образованию конденсата. Недостаточная теплоизоляция бачка. Если бачок сделан из тонкого материала, тогда он быстрее остынет, а это приводит к образованию конденсата.

Но недостаточно просто выявить причину проблемы; вам нужно также ее устранить. Итак, для этого вам сначала нужно устранить неисправности сантехники. Проверьте свою запорную арматуру и убедитесь, что в бачок не подтекает вода.



Убрать конденсат из унитаза очень просто / Фото Pexels

Также вы можете повысить температуру воды, поступающей в бачок, если это возможно. Другой вариант решения проблемы – это улучшение вентиляции в комнате. Вам нужно регулярно ее проветривать, а также установить вытяжной вентилятор.

Также утеплите бачок – если вы обклеите его пенопластом или другим теплоизоляционным материалом, конденсация должна прекратиться.

Главное, не используйте для борьбы с конденсатом нагревательные приборы, ведь это может привести к тому, что в помещении образуется плесень. А если конденсат на бачке очень обильный и вы не можете устранить его самостоятельно, лучшим вариантом будет обратиться к сантехнику.