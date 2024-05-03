Ви могли вже здогадатися, що основною причиною утворення конденсату на бачку вашого унітаза є перепад температур. І коли холодна вода всередині бачка стикається із теплим та вологим повітрям у ванній, це призводить до випадання крапель води на поверхні.

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Чому "потіє" бачок унітаза

Існує кілька різних факторів, які можуть призвести до появи конденсату на бачку, і ось деякі з них:

Висока вологість у приміщенні . Можливо, у вас погана вентиляція або ж ви щойно приймали душ, або сушите у приміщенні білизну.

. Можливо, у вас погана вентиляція або ж ви щойно приймали душ, або сушите у приміщенні білизну. Несправність запірної арматури . Якщо вода в бачок надходить безперервно, вона просто не встигає нагрітися до кімнатної температури, а це тільки посилює утворення конденсату.

. Якщо вода в бачок надходить безперервно, вона просто не встигає нагрітися до кімнатної температури, а це тільки посилює утворення конденсату. Холодна вода . Якщо це холодна пора року, то вода у трубах буде холодніша, ніж влітку, і це також сприятиме утворенню конденсату.

. Якщо це холодна пора року, то вода у трубах буде холодніша, ніж влітку, і це також сприятиме утворенню конденсату. Недостатня теплоізоляція бачка. Якщо бачок зроблений із тонкого матеріалу, тоді він швидше охолодить, а це призводить до утворення конденсату.

Але недостатньо просто виявити причину проблеми; вам потрібно також її усунути. Отож, для цього вам спершу потрібно усунути несправності сантехніки. Перевірте свою запірну арматуру та переконайтеся, що у бачок не підтікає вода.



Прибрати конденсат з унітаза дуже просто / Фото Pexels

Також ви можете підвищити температуру води, що надходить у бачок, якщо це можливо. Інший варіант вирішення проблеми – це покращення вентиляції у кімнаті. Вам потрібно регулярно її провітрювати, а також встановити витяжний вентилятор.

Також утепліть бачок – якщо ви обклеїте його пінопластом чи іншим теплоізоляційним матеріалом, конденсація має припинитися.

Головне, не використовуйте для боротьби із конденсатом нагрівальні прилади, адже це може призвести до того, що в приміщенні утвориться цвіль. А якщо конденсат на бачку дуже рясний і ви не можете усунути його самостійно, найкращим варіантом буде звернутися до сантехніка.