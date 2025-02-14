В случае, если день загружен, а дел достаточно много, то помочь может быстрая уборка, от которой результат будет сразу заметным, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Всего 10 минут будет достаточно, чтобы привести дом в порядок, убрать разбросанные вещи, или почистить отдельные детали в каждой комнате. Вот список вещей, которые можно быстро помыть.

Микроволновая печь

Наполните миску водой и добавьте внутрь столовую ложку уксуса. Поставьте емкость с раствором в микроволновую печь на 2 минуты. Средство поможет расщепить остатки жира и выведет плохой запах. Перед извлечением дайте миске немного остыть, а потом протрите микроволновку влажной тряпкой и она снова станет чистой.

Туалет

Залейте унитаз моющим средством, а затем протрите туалетной щеткой и смойте. На это вам понадобится меньше одной минуты. Дополнительно влажной тряпкой протрите внешнюю часть, чтобы убрать лишнюю пыль.

Холодильник

Протрите быстро холодильник, чтобы устранить разлитые жидкости и неприятные запахи. Понадобится раствор из воды и пищевой соды. В нем надо смочить тряпку из микрофибры и протереть полки и дверные отделения. Пищевая сода хорошо дезодорирует неприятный запах, поэтому при желании, можно поставить половину пачки внутрь в дверцу, чтобы вывести все плохие ароматы.

Гостиная

Наведите порядок на журнальном столике, вытрите тумбу и телевизор, протрите полки от пыли и очистите кровать и диван от кошачьей шерсти.



Убрать квартиру можно за 10 минут / Фото Pexels

Раковина

Сделайте смесь из пищевой соды и уксуса и почистите им раковину, которая станет чистой за несколько минут и будет сиять как новая.

Соблюдение этих нескольких советов приведут к тому, что дома будет всегда чисто и опрятно, а на уборку придется потратить минимум времени.