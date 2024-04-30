Мох на деревьях указывает на то, что у вас на участке слишком высокая влажность. И хотя мох и лишайник сам по себе не наносит вреда, но если его становится слишком много, это может быть не очень хорошо. В таком случае нужно разобраться, как безопасно избавиться от мхов и лишайников.

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Как избавиться от мхов и лишайников на плодовых деревьях

Существуют некоторые народные средства от мха, которые не потребуют от вас серьезных финансовых вложений или больших усилий. Впрочем, это не значит, что они неэффективны. Впрочем, обработки нужно проводить рано весной или поздней осенью. Важно сделать это до того, как появятся почки, ведь иначе вы просто убьете растение.

Многие огородники советуют воспользоваться железным купоросом, ведь это один из самых надежных средств. Все, что вы должны сделать – это 5% раствор. После этого обработайте стволы и скелетные ветви дерева. Через неделю вы увидите, что мхи и лишайники отпадают сами собой.

А вот то, что осталось, вы можете соскрести вручную с помощью деревянной лопатки. Не помешает также обработка земли под деревом, ведь железный купорос – это шикарная профилактика очень многих заболеваний почвы.



Мох на деревьях нужно убрать / Фото Pexels

Но вы можете воспользоваться и народными методами. Один из самых популярных лайфхаков – это взять килограмм соли, 2 килограмма золы и 2 куска хозяйственного мыла. Все ингредиенты нужно смешать между собой, залить 10 литрами горячей воды и довести до кипения.

В конце концов охладите настой и смажьте этим составом ствол дерева. Когда лишайники и мох отвалятся, вам нужно убрать остатки вручную, а после этого побелить деревья.