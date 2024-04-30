Мох на деревах вказує на те, що у вас на ділянці занадто висока вологість. І хоча мох та лишайник сам по собі не завдає шкоди, та якщо його стає надто багато, це може бути не дуже добре. У такому випадку потрібно розібратися, як безпечно позбутися мохів і лишайників.

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Як позбутися мохів та лишайників на плодових деревах

Існують деякі народні засоби від моху, які не потребуватимуть від вас серйозних фінансових вкладень чи великих зусиль. Втім, це не значить, що вони неефективні. Втім, обробки потрібно проводити рано навесні або ж пізно восени. Важливо зробити це до того, як з'являться бруньки, адже інакше ви просто вб'єте рослину.

Чимало городників радять скористатися залізним купоросом, адже це один з найбільш надійних засобів. Все, що ви маєте зробити – це 5% розчин. Після цього обробіть стовбури та скелетні гілки дерева. Через тиждень ви побачите, що мохи та лишайники відпадають самі собою.

А ось те, що залишилося, ви можете зішкребти вручну за допомогою дерев'яної лопатки. Не завадить також обробка землі під деревом, адже залізний купорос – це шикарна профілактика дуже багатьох захворювань ґрунту.



Мох на деревах потрібно прибрати / Фото Pexels

Але ви можете скористатися і народними методами. Один з найбільш популярних лайфхаків – це взяти кілограм солі, 2 кілограми попелу та 2 шматки господарського мила. Усі інгредієнти потрібно змішати між собою, залити 10 літрами гарячої води та довести до кипіння.

Зрештою охолодіть настій та змастіть цим складом стовбур дерева. Коли лишайники та мох відваляться, вам потрібно прибрати залишки вручну, а після цього побілити дерева.