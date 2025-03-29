Мох и лишайники исчезнут с деревьев за мгновение: используйте простое средство

Мох и лишайники на плодовых деревьях - это проблема, с которой садоводам приходится сталкиваться чуть ли не каждый год. И далеко не все знают, как с ней справиться.

Весной нужно присмотреться к своему саду и привести его в порядок, пока еще не поздно, сообщает 24 Канал. В частности – уберите лишайники и мхи с плодовых деревьев.

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Как избавиться от мха и лишайника на деревьях?

Лишайники, как и мхи, на самом деле не являются паразитами, ведь они не питаются силами растения, а выживают с помощью фотосинтеза. Продолжительность жизни таких микроорганизмов, впрочем, достаточно велика – от нескольких десятилетий до даже веков. А если лишайник на дереве попадает в неблагоприятные условия – например, в сильные морозы – он консервируется и восстанавливается уже потом, после нормализации ситуации.

Но это не значит, что мхи и лишайники все же можно или нужно оставлять на дереве – они все же наносят ему вред. Он проявляется в замедлении восстановления и развития коры, а также в создании благоприятной среды для развития бактерий и появления более серьезных вредителей. За 2 – 3 года мхи и лишайники могут полностью покрыть растение, и оно начнет медленно погибать.



Лишайники и мох нужно убирать со ствола / Фото Pexels

Но для того, чтобы избавиться от мхов и лишайников раз и навсегда, вам нужен только железный купорос и удобный инструмент – деревянная лопатка или щетка.

Прежде всего – подготовьте раствор, взяв для этого 200 граммов железного купороса и 10 литров воды. Тщательно перемешайте раствор, чтобы железный купорос полностью в нем растворился. После этого перелейте часть жидкости в пульверизатор. Наносите раствор на пораженные участки дерева.

Сразу после этого с помощью лопатки или щеточки нужно убрать мох и лишайники. Старайтесь действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить древесину.