Если вы хотите разобраться с проблемой тлей на плодовых растениях раз и навсегда, для этого можно просто высадить возле стволов деревьев некоторые цветы, сообщает 24 Канал.

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Какие растения высадить от тли

Один из лучших ваших союзников в борьбе с тлей – это васильки. Они сейчас особенно популярны среди садоводов из-за того, что могут привлекать к себе солнышек. Посадить васильки нужно на солнечном участке сада, хотя они неплохо растут и в частично затененном участке.

Если у вас есть деревянные стволы или растения, которые часто страдают от нападений тлей, васильки можно посадить прямо рядом. Но это не единственный вариант – также бороться с тлей помогает и космея. Она не только украсит сад, но и своим запахом отпугнет многих вредителей.



У ствола деревьев нужно посадить некоторые растения / Фото Pexels

Есть еще несколько растений, которые могут оказаться чрезвычайно полезными в борьбе с тлей – и все из-за фитонцидов, выпускаемых в виде летучих ароматических веществ. Например, вы можете высадить бархатцы, кориандр, мяту, чеснок, лук, лаванду, ромашку, горчицу или базилик.

Все эти травы и цветы через выразительный аромат помогут удерживать тлю далеко от стволов деревьев. Советуют высаживать растения также и возле других культур, требующих защиты от вредителей: по краям грядок, в промежутках между рядами или небольшим группами в саду.

Но если вы не хотите полагаться только на вариант с высаженными растениями, вы можете изготовить полностью природное средство от тли. Для него вам понадобятся такие ингредиенты:

3 – 4 зубчика чеснока;

2 чайные ложки растительного масла;

1 чайная ложка моющего средства для посуды;

пол литра воды комнатной температуры;

марля или мелкое сито.

Ингредиенты измельчите и смешайте, а потом настаивайте в течение суток. Полученную массу процедите и разведите с водой. Затем нужно настаиваться еще 3 – 4 дня, еще раз развести и использовать для опрыскивания кустарников и деревьев.