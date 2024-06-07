Мох из сада можно убрать очень легко: пора уже это сделать

Иногда мох может портить общий вид сада, деревьев или дорожки. Растет это растение очень быстро, но и избавиться от него несложно, если знать правильные методы.

Нередко мох прорастает на тротуарной плитке или же среди красивого газона. И, не зная методов, бороться с ним достаточно сложно, и поэтому многие выбирают просто смириться с этой проблемой.

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Как избавиться от мха на огороде

Если на вашем участке появилось достаточно много мха, тогда с ним нужно начинать борьбу. И вы можете использовать для этого многочисленные магазинные средства, впрочем, существуют народные методы, которые действуют совсем не хуже. Они не будут уступать по эффективности, а также не навредят остальным растениям в саду или во дворе.

Например, мох на тротуаре и плитке можно убрать с помощью обычного песка. Для этого вам нужно сначала счистить весь мох, стараясь максимально выдирать его из земли, а после этого засыпать песком все места, откуда он рос. Это поможет избежать появления новых ростков и не даст мху снова испортить плитку и асфальт.



Мох из сада можно убрать / Фото Pexels

Также существуют способы, которые помогут избавиться от мха на тебоне – для этого нужно сделать раствор из соли и воды. Смешайте в пропорции один к одному, а после этого залейте кипятком. Воды нужно совсем немного, чтобы раствор не был загустевшим. Им полейте все участки, которые поразил мои, и уже через несколько дней вы заметите результат.

Если же мох появился на траве или газоне, можно воспользоваться одним из двух лайфхаков:

сделайте 5% раствор с 500 граммами медного купороса;

разведите его в 10 литрах воды;

обработайте раствором участок с мхом.

Впрочем, учитывайте, что купорос может уничтожить не только мох, но и остальные растения. Поэтому обрабатывать нужно только в сухую погоду, но когда нет жары.

Также вы можете воспользоваться доломитовой мукой. Она улучшит качество почвы, а также будет бороться с мхом, хоть и работает этот метод не сразу. Этот способ потребует от вас и терпения, и регулярности. Не забывайте использовать муку ежегодно для раскисления почвы.