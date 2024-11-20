Если вы заметили, что утюг выглядит уже не очень хорошо, а на его подошве появились белые и коричневые пятна, это значит, что он уже сейчас нуждается в чистке, сообщает 24 Канал.

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Как почистить подошву утюга от нагара?

Наверняка, всем известная проблема: во время глажки абсолютно чистой вещи на ней вдруг появляется бурое пятно после того, как вы провели по поверхности утюгом. Все это результат ржавчины и нагара, что накапливаются на подошве, поэтому чистка – это не только эстетическая потребность, но и очень практическая.

Кроме того, пятнами может и не ограничиться: из-за нагара любимая вещь вообще может порваться или прогореть.

Впрочем, паниковать не стоит: есть один простой способ, который поможет избавиться от этой неприятности очень быстро. Если накипь появилась внутри, тогда его легко можно отчистить с помощью уксуса. Для того, чтобы приготовить раствор, нужно развести его с водой в пропорции 1:3, а тогда залить внутрь жидкость. После этого утюг нужно разогреть до максимальной температуры и выпустить пар несколько раз.



Утюг нужно периодически чистить / Фото Pexels

Несколько раз нужно выпустить пар, а потом слить воду с уксусом. И такие манипуляции лучше проводить над тряпкой или раковиной, чтобы грязь из утюга не разлеталась вокруг.

Но есть и другой, еще более простой метод, что поможет избавиться от нагара. Для этого нужно заклеить скотчем подошву утюга, а после этого включить режим самоочистки. Если же такого режима в утюге нет, тогда нужно вытащить игольчатый клапан.

Тогда вода с лимонной кислотой, которую нужно залить внутрь прибора, попадет на подошву.

Воду заливайте на 15 минут, пока грязная жидкость не начнет вытекать сама собой. После этого скотч нужно снять и залить в утюг чистую воду, а тогда паром избавиться от остальной грязи.

Но если этот метод вам не по душе, вот еще несколько простых и эффективных способов очистки утюга: