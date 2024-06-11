Накипь – это следствие слишком жесткой воды, вытекающей из крана, и ее появление внутри посуды, к сожалению, неотвратимо. И если с проблемой ничего не делать, накипь может навредить не только чайнику, но и вашему организму.

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Используйте уксус

Это средство идеально подойдет для металлических, стеклянных и пластиковых чайников, которые нужно ставить на плиту. Впрочем, будьте внимательны с использованием уксуса для электрических чайников, ведь для них вещество может быть слишком агрессивным.

На 1 литр воды понадобится 100 миллилитров уксуса. Смесь залейте в чайник и поставьте на медленный огонь; впрочем, с использованием этого метода вам нужно также подготовиться к агрессивному и сильному запаху. Да и результат не заставит себя ждать.

Кипятите воду, пока не заметите, что накипь не начала отслаиваться.

Лимонная кислота

Она подходит для металлических, пластмассовых изделий и таких, что сделаны из нержавеющей стали. Можно лимонной кислотой чистить и электрочайники. На полный чайник воды нужно добавить две столовые ложки продукта и прокипятить воду. Оставьте средство также на полчаса в воде, чтобы накипь размокла. После этого нужно просто промыть чайник проточной водой.



Лимонная кислота поможет очистить чайник / Фото Pexels

Сода

Это средство подходит для всех видов чайников. И на полный сосуд воды вам нужно будет добавить всего одну столовую ложку соды. Сначала вскипятите воду в чайнике, а затем добавьте продукт. Тщательно перемешайте полученную смесь и оставьте ее в чайнике на полчаса.

После этого посуду нужно помыть и дважды прокипятить чистую воду перед использованием.