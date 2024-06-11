Накип – це наслідок надто жорсткої води, що витікає з крана, і його поява всередині посуду, на жаль, невідворотна. І якщо з проблемою нічого не робити, накип може нашкодити не тільки чайнику, але і вашому організму.

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Використайте оцет

Цей засіб ідеально підійде для металевих, скляних та пластикових чайників, які потрібно ставити на плиту. Втім, будьте уважні з використанням оцту для електричних чайників, адже для них речовина може бути надто агресивною.

На 1 літр води знадобиться 100 мілілітрів оцту. Суміш залийте в чайник та поставте на повільний вогонь; втім, з використанням цього методу вам потрібно також підготуватися до агресивного і сильного запаху. Та і результат не змусить себе чекати.

Кип'ятіть воду, аж доки не помітите, що накип не почав відшаровуватися.

Лимонна кислота

Вона підходить для металевих, пластмасових виробів та таких, що зроблені з нержавіючої сталі. Можна лимонною кислотою чистити і електрочайники. На повний чайник води потрібно додати дві столові ложки продукту та прокип'ятити воду. Залиште засіб також на пів години у воді, щоб накип розмокнув. Після цього потрібно просто промити чайник проточною водою.



Лимонна кислота допоможе очистити чайник / Фото Pexels

Сода

Цей засіб підходить для усіх видів чайників. І на повну посудину води вам потрібно буде додати всього одну столову ложку соди. Спершу закип'ятіть воду у чайнику, а потім додайте продукт. Ретельно перемішайте отриману суміш та залиште її у чайнику на пів години.

Після цього посуд потрібно помити та двічі прокип'ятити чисту воду перед використанням.