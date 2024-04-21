Положите чайные пакетики в обувь: это может быть очень полезно

Все люди в тот или иной момент сталкивались с проблемой неприятного запаха от обуви. И избавиться от него не так-то просто, но этот бабушкин метод может вам помочь.

Всего один хитрый, но чрезвычайно простой трюк может помочь вам избавиться от неприятного запаха от своей обуви. Вам понадобится только несколько пакетиков чая, которые точно найдутся у вас дома.

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Как убрать неприятный запах из обуви

Если вы столкнулись с проблемой вонючей пары кроссовок, к счастью, есть простой способ, который поможет решить ситуацию – несколько пакетиков зеленого чая. Все, что вам нужно сделать – это взять их и положить прямо в обувь, а после этого накрыть газетой.

Всего одно это простое действие поможет вернуть приятный запах паре ваших туфель или кроссовок. Рекомендуется оставить пакетики чая в обуви по крайней мере на 24 часа, но если ваша обувь имеет особенно неприятный запах, вы можете взять немного больше, чем два пакетика.

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Чайные пакетики такие полезные из-за того, что они могут хорошо впитывать влагу, в том числе и ту, что остается в вашей обуви, и взамен оставит свежий аромат. Обычные чайные пакетики могут иметь не такой сильный эффект, поэтому эксперты советуют пользоваться именно зеленым чаем.



Обувь можно очистить от запаха / Фото Pexels

Также для дезодорации вы можете воспользоваться ароматизированными пакетиками. Впрочем, обратите внимание, что этот трюк точно не стоит использовать в случае, если ваша обувь действительно мокрая – иначе чай может просочиться внутрь, и на вашей обуви будут нежелательные пятна.