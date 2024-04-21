Покладіть чайні пакетики у взуття: це може бути дуже корисно

Всі люди в той чи інший момент зіштовхувалися із проблемою неприємного запаху від взуття. І позбутися його не так-то просто, але цей бабусин метод може вам допомогти.

Всього один хитрий, але надзвичайно простий трюк може допомогти вам позбутися неприємного запаху від свого взуття. Вам знадобиться тільки кілька пакетиків чаю, які точно знайдуться у вас вдома.

Цікаво Це треба знати абсолютно всім: до коли можна садити город

Як прибрати неприємний запах з взуття

Якщо ви зіштовхнулися із проблемою смердючої пари кросівок, на щастя, є простий спосіб, який допоможе вирішити ситуацію – кілька пакетиків зеленого чаю. Все, що вам потрібно зробити – це взяти їх і покласти прямо у взуття, а після цього накрити газетою.

Всього одна ця проста дія допоможе повернути приємний запах парі ваших туфель чи кросівок. Рекомендується залишити пакетики чаю у взутті принаймні на 24 години, але якщо ваше взуття має особливо неприємний запах, ви можете взяти трохи більше, ніж два пакетики.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini . Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Чайні пакетики такі корисні через те, що вони можуть добре вбирати вологу, зокрема і ту, що залишається у вашому взутті, і натомість залишить свіжий аромат. Звичайні чайні пакетики можуть мати не такий сильний ефект, тож експерти радять користуватися саме зеленим чаєм.



Взуття можна очистити від запаху / Фото Pexels

Також для дезодорації ви можете скористатися ароматизованими пакетиками. Втім, зверніть увагу, що цей трюк точно не варто використовувати у випадку, якщо ваше взуття справді мокре – інакше чай може просочитися всередину, і на вашому взутті будуть небажані плями.