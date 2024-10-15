Перманентный маркер может стать настоящей проблемой, но избавиться от его следов все же возможно. І Советы 24 подобрали несколько наиболее эффективных способов, которые помогут справиться с загрязнениями.

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Как убрать перманентный маркер

Существует несколько универсальных способов, которые вы можете попробовать. Прежде всего, пригодится изопропиловый спирт. Дело в том, что внутри маркера есть и чернила и спирт. И когда вы пишете, спирт остается в смеси, а когда он испаряется, слой краски становится несмываемым.

Поэтому добавление спирта обратно открывает путь к удалению надписей или пятен. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

возьмите ватную палочку или ткань и смочите в спирт;

протрите маркерное пятно, чтобы спирт хорошо смешался с чернилами;

чистой палочкой или тканью вытрите чернила с материала.

Как убрать маркер с одежды

Здесь нужно действовать немного иначе. Положите ткань лицевой стороной вниз на чистые бумажные полотенца. Спирт нужно втирать губкой в область вокруг пятна, а затем нанести и на само пятно. Продолжайте тереть спиртом, чтобы большинство чернил удалилась на бумажные полотенца. После этого вещь нужно тщательно прополоскать и постирать.



Маркер можно убрать с одежды / Фото Pexels

Как убрать запись маркером с доски

Иногда бывают ситуации, когда маркеры путаются, и на доске остаются записи, что невозможно стереть. В таком случае вы можете воспользоваться жидкостью для снятия лака. Или же есть еще один способ, даже проще: поверх старой записи сделайте еще одну смываемым фломастером, а тогда вытрите – обе надписи исчезнут.

Но вывести перманентный маркер можно и с бумаги – для этого нужно капнуть небольшим количеством ацетона на пятно, но очень осторожно, чтобы бумага не промокла полностью. Когда жидкость размоет чернила, промокните его чистой салфеткой.