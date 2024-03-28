Как вывести пятно от кофе с ковра: не останется и следа

Кофе - это замечательный напиток, но именно он часто оставляет наиболее стойкие пятна на ткани, от которых не очень просто избавиться. Но сделать это все же возможно, если только знать несколько простых способов.

Несмотря на то, что миллионы людей обожают кофе, мало кто относится так же благосклонно к пятнам, которые от него могут оставаться. И когда они уже образовались, вы не можете просто использовать воду для того, чтобы от них избавиться. А если в кофе еще были сливки и молоко... Что ж, тогда пятно не только темное, но и жирное. Но вывести его все равно возможно.

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Как вывести пятна от кофе

Первое, что вы должны сделать – это использовать бумажные полотенца, или ткань из микрофибры – именно она поможет промокнуть кофе из волокон вашего ковра. Двигайтесь кругами к чистому участку ткани. Впрочем, вы никогда не должны использовать цветную салфетку или крашеную ткань для промокания пятен, ведь это может привести к тому, что на вашем ковре останется не только кофе, но и остатки пигмента.

Если пятно от кофе застарелое и уже успело высохнуть, вы можете сбрызнуть место обычной водой и промокнуть влагу.

После этого вам нужно сделать правильный раствор для чистки. В две чашки теплой воды влейте две ложки средства для мытья посуды. Обычно в нем содержится обезжиривающее средство, которое поможет избавиться от жира от молока или сливок. Также вы можете воспользоваться специальным средством для выведения пятен с ковров. Тогда вам просто нужно осторожно соблюдать все указания на этикетке вашего продукта.

После этого возьмите щетку, имеющую мягкую щетину, и смочите ее в растворе, что вы подготовили. Его нужно втирать в загрязненные волокна ковра и работайте от внешнего края к центру, и так вы сможете предотвратить распространение грязи.



Ковер можно очистить от пятен / Фото Pexels

Участок, который вы только что очистили, вы должны промокнуть сухой тканью, и так вы можете вобрать и раствор, и остатки кофе, чтобы он не остался на ковре.

После завершения такой уборки, вам нужно промокнуть участок в обычной чистой воде. Пропускать этот шаг, хоть он и может показаться неважным, нельзя, ведь иначе на остатках мыльного раствора вскоре появится еще больше грязи.

Когда ковер высохнет, хорошо пропылесосьте его, чтобы поднять ворс и волокна.