Як вивести пляму від кави із килима: не залишиться і сліду

Кава – це чудовий напій, та саме він часто залишає найбільш стійкі плями на тканині, яких не дуже просто позбутися. Та зробити це все ж можливо, якщо тільки знати кілька простих способів.

Попри те, що мільйони людей обожнюють каву, мало хто ставиться так само прихильно до плям, які від неї можуть залишатися. І коли вони вже утворилися, ви не можете просто використати воду для того, щоб їх позбутися. А якщо у каві ще були вершки та молоко… Що ж, тоді пляма не тільки темна, але і жирна. Та вивести її однаково можливо.

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Як вивести плями від кави

Перше, що ви маєте зробити – це використати паперові рушники, або ж тканину із мікрофібри – саме вона допоможе промокнути каву з волокон вашого килима. Рухайтеся колами до чистої ділянки тканини. Втім, ви ніколи не маєте використовувати кольорову серветку або ж фарбовану тканину для промокання плям, адже це може призвести до того, що на вашому килимі залишиться не тільки кава, але і залишки пігменту.

Якщо пляма від кави застаріла і вже встигла висохнути, ви можете збризнути місце звичайною водою та промокнути вологу.

Після цього вам потрібно зробити правильний розчин для чищення. У дві чашки теплої води влийте дві ложки засобу для миття посуду. Зазвичай у ньому міститься знежирювальний засіб, який допоможе позбутися жиру від молока чи вершків. Також ви можете скористатися спеціальним засобом для виведення плям із килимів. Тоді вам просто потрібно обережно дотримуватися усіх вказівок на етикетці вашого продукту.

Після цього візьміть щітку, що має м'яку щетину, та змочіть її у розчині, що ви підготували. Його потрібно втирати у забруднені волокна килима та працюйте від зовнішнього краю до центру, і так ви зможете запобігти поширенню бруду.



Килим можна очистити від плям / Фото Pexels

Ділянку, яку ви щойно очистили, ви маєте промокнути сухою тканиною, і так ви можете увібрати і розчин, і залишки кави, щоб вона не залишилася на килимі.

Після завершення такого прибирання, вам потрібно промокнути ділянку у звичайній чистій воді. Пропускати цей крок, хоч він і може здатися неважливим, не можна, адже інакше на залишках мильного розчину незабаром з'явиться ще більше бруду.

Коли килим висохне, добре пропилосьте його, щоб підняти ворс та волокна.