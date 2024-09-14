К сожалению, с приходом осени на стенах возле окон может начать разрастаться грибок. И избавиться от этой проблемы бывает совсем непросто. Впрочем – возможно, если знать правильные методы.

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Уксус

Уксусный раствор нужно заливать в распылитель и наносить на поверхность, где вы заметили плесень. Всего за час можно будет смыть раствор с помощью влажной салфетки или губки.

Но для того, чтобы разрушить грибницу и исключить повторное развитие плесени, вам может понадобиться повторить процедуру еще несколько раз – с интервалом в 7 – 10 дней. Если в вашем доме хорошая вентиляция, тогда характерный запах уксуса должен выветриться достаточно быстро.

Этиловый спирт

10% водный раствор аммиака вы можете приобрести в любой аптеке, и он точно полезнее, чем вы представляли. Он пригодится и для удаления плесени со стен в санузле и на кухне, и для обработки керамической плитки и пластика. Раствор нужно развести в равных пропорциях с водой, а после этого нанести на плесень.

Оставьте его на несколько часов, а после этого протрите поверхности салфеткой и дайте просохнуть.



Спирт поможет отмыть плесень / Фото Pexels

Сода

Сода – это незаменимый ингредиент с кухни, который может быть чрезвычайно полезным не только в приготовлении выпечки, но и в уборке квартиры. Вам нужно подготовить содовый раствор, разведя столовую ложку продукта в половине литра теплой воды.

Раствор нужно распылить на поверхность, или же нанести губкой. Он также не требует смывания – просто оставьте его на стене до полного просыхания.

Перекись водорода

3% раствор перекиси поможет быстро и надежно удалить плесень – но только в случае, если она еще не успела распространиться и появилась недавно. Можно средство без опасений наносить и на обои, и на мебель. Еще одно преимущество средства – он полностью безопасен и для растений, и для животных, и для других жителей квартиры.