На жаль, з приходом осені на стінах біля вікон може почати розростатися грибок. І позбутися цієї проблеми буває зовсім непросто. Втім – можливо, якщо знати правильні методи.

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Оцет

Оцтовий розчин потрібно заливати у розпилювач та наносити на поверхню, де ви помітили плісняву. Всього за годину можна буде змити розчин за допомогою вологої серветки чи губки.

Але для того, щоб зруйнувати грибницю і унеможливити повторний розвиток цвілі, вам може знадобитися повторити процедуру ще кілька разів – із інтервалом у 7 – 10 днів. Якщо у вашому домі хороша вентиляція, тоді характерний запах оцту має вивітритися досить швидко.

Етиловий спирт

10% водний розчин аміаку ви можете придбати у будь-якій аптеці, і він точно корисніший, ніж ви уявляли. Він згодиться і для видалення цвілі зі стін у санвузлі та на кухні, і для обробки керамічної плитки та пластику. Розчин потрібно розвести у рівних пропорціях із водою, а після цього нанести на плісняву.

Залиште його на кілька годин, а після цього протріть поверхні серветкою та дайте просохнути.



Спирт допоможе відмити плісняву / Фото Pexels

Сода

Сода – це незамінний інгредієнт з кухні, який може бути надзвичайно корисним не тільки у приготуванні випічки, але й у прибиранні квартири. Вам потрібно підготувати содовий розчин, розвівши столову ложку продукту у половині літра теплої води.

Розчин потрібно розпорошити на поверхню, або ж нанести губкою. Він також не потребує змивання – просто залиште його на стіні до повного просихання.

Перекис водню

3% розчин перекису допоможе швидко та надійно видалити плісняву – але тільки у випадку, якщо вона ще не встигла розповсюдитися і з'явилася нещодавно. Можна засіб без побоювань наносити й на шпалери, і на меблі. Ще одна перевага засобу – він повністю безпечний і для рослин, і для тварин, і для інших мешканців квартири.