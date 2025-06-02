Как вернуть свежий запах ковра: 5 очень легких и простых способов
- Ковры можно освежить с помощью соды, уксуса, борной кислоты, лимона или водки, каждый из которых имеет свои методы применения для удаления запахов.
- Перед чисткой рекомендовано пропылесосить ковер для лучшей очистки.
Ковры способны со временем загрязняться от постоянного движения людей, остатков шерсти от домашних любимцев, или различных пятен. Вернуть свежесть ковра можно благодаря нескольким ингредиентам, которые его удачно отчистят и помогут устранить плохой запах.
Для улучшения вида ковра, понадобится немного свободного времени и использования одного из эффективных домашних средств, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт.
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Перед чисткой тщательно пропылесосьте ковер, чтобы убрать весь мусор, волосы и шерсть, которые могут мешать очистке. Предлагаем 5 простых способов, которые помогут вернуть свежесть ковра.
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Очистка содой
Сода прекрасно поглощает запахи, поэтому хорошо подходит для очистки ковров. Для дезорирования нужно просеять ее через сито во избежание комков, а потом посыпать на ковер. Лучше всего оставить ее на ковре на всю ночь или на несколько часов. После этого надо только пропылесосить ковер.
Очистка уксусом
Уксус хорошо удаляет запахи и убивает бактерии на коврах. Для раствора нужно смешать одну часть уксуса с двумя частями теплой воды в пульверизаторе. Средство легко распылите на участки, которые имеют плохой запах. Оставьте на 15 минут, а тогда промокните излишки полотенцем, чтобы убрать запах уксуса.
Ковер можно легко освежить / Фото Pexels
Очистка борной кислотой
Борная кислота эффективно удаляет плохой запах с ковров, однако использовать ее надо с осторожностью. Смешайте равные части борной кислоты и соды, посыпьте эту смесь на ковер и вотрите в волокна. Смесь оставьте на 15 минут, при этом избегая контакта детей и животных. Далее пропылесосьте ковер от остатков соды и борной кислоты.
Очистка лимоном
Лимон хорошо устраняет плохие запахи благодаря цитрусовому аромату. Выжмите сок лимонов и разведите с водой в пульверизаторе. Затем распылите средство на ковер и дайте высохнуть естественным путем. После высыхания надо пропылесосить, чтобы поднять волокна.
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Очистка водкой
Водка убивает бактерии в ковре и нейтрализует запахи. Налейте водку без запаха в пульверизатор, распылите на ковер и подождите 15 минут. После высыхания все неприятные запахи исчезнут.