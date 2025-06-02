Як повернути свіжий запах килима: 5 дуже легких і простих способів

Килими здатні з часом забруднюватися від постійного руху людей, залишків шерсті від домашніх улюбленців, чи різних плям. Повернути свіжість килима можна завдяки кільком інгредієнтам, які його вдало відчистять й допоможуть усунути поганий запах.

Для покращення вигляду килима, знадобиться трохи вільного часу та використання одного з ефективних домашніх засобів, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт.

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Перед чищенням ретельно пропилососьте килим, щоб прибрати все сміття, волосся та шерсть, які можуть заважати очищенню. Пропонуємо 5 простих способів, які допоможуть повернути свіжість килима.

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Очищення содою

Сода чудово поглинає запахи, тому добре підходить для очищення килимів. Для дезорування потрібно просіяти її через сито для уникнення грудок, а тоді посипати на килим. Найкраще залишити її на килимі на всю ніч або на кілька годин. Після цього треба лише пропилососити килим.

Очищення оцтом

Оцет добре видаляє запахи й вбиває бактерії на килимах. Для розчину потрібно змішати одну частину оцту з двома частинами теплої води в пульверизаторі. Засіб легко розпиліть на ділянки, які мають поганий запах. Залишіть на 15 хвилин, а тоді промокніть надлишки рушником, щоб прибрати запах оцту.



Килим можна легко освіжити / Фото Pexels

Очищення борною кислотою

Борна кислота ефективно видаляє поганий запах з килимів, однак використовувати її треба з обережністю. Змішайте рівні частини борної кислоти та соди, посипте цю суміш на килим та увітріть у волокна. Суміш залишіть на 15 хвилин, при цьому уникаючи контакту дітей та тварин. Далі пропилососьте килим від залишків соди та борної кислоти.

Очищення лимоном

Лимон добре усуває погані запахи завдяки цитрусовому аромату. Вичавіть сік лимонів й розведіть з водою у пульверизаторі. Тоді розпиліть засіб на килим й дайте висохнути природним шляхом. Після висихання треба пропилососити, щоб підняти волокна.

До слова! Не завжди все можна пилососити. У нашому матеріалі ми розповіли, що саме не можна пилососити, щоб не пошкодити техніку.

Очищення горілкою

Горілка вбиває бактерії в килимі та нейтралізовує запахи. Налийте горілку без запаху в пульверизатор, розпиліть на килим та зачекайте 15 хвилин. Після висихання всі неприємні запахи зникнуть.