Пырей – это сорняк, который очень быстро растет и выделяется среди других своей живучестью, поэтому его очень непросто вывести с участка. Он растет при любых условиях и даже с короткого кусочка корня может превратиться в большое растение.
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Ручной способ
Прежде всего, вы можете попробовать справиться с пыреем благодаря обычной прополке и прорыванию, но если вы имеете большой участок, на это уйдет очень много сил и времени.
И этот способ будет наиболее экологичным из всех. Глубина обработки должна быть не более, чем 20 сантиметров.
Измельчение корневища пырея
Это – еще один способ бороться с сорняком, и для этого нужно измельчить корневище мотоблоком или мотокультиватором. Глубина такой обработки также не должна превышать 20 сантиметров.
Обработка может стимулировать пробуждение молодых почек, и потом их будет гораздо проще вытащить из земли, но заняться этим нужно сразу же после того, как над землей начнут появляться молодые ростки.
Подрезание
Многие огородники используют подрезание пырея как способ борьбы с сорняком. Делать это нужно каждые три недели 3 – 4 раза подряд. Так растение не будет разрастаться, и очень важно не позволять пырею вырастать больше, чем 10 – 15 сантиметров. Смысл заключается в том, что чем крепче зеленый чуб сорняка, то крепче корни под землей.