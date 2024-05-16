Пырей – это сорняк, который очень быстро растет и выделяется среди других своей живучестью, поэтому его очень непросто вывести с участка. Он растет при любых условиях и даже с короткого кусочка корня может превратиться в большое растение.

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Ручной способ

Прежде всего, вы можете попробовать справиться с пыреем благодаря обычной прополке и прорыванию, но если вы имеете большой участок, на это уйдет очень много сил и времени.

И этот способ будет наиболее экологичным из всех. Глубина обработки должна быть не более, чем 20 сантиметров.

Измельчение корневища пырея

Это – еще один способ бороться с сорняком, и для этого нужно измельчить корневище мотоблоком или мотокультиватором. Глубина такой обработки также не должна превышать 20 сантиметров.

Обработка может стимулировать пробуждение молодых почек, и потом их будет гораздо проще вытащить из земли, но заняться этим нужно сразу же после того, как над землей начнут появляться молодые ростки.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Подрезание

Многие огородники используют подрезание пырея как способ борьбы с сорняком. Делать это нужно каждые три недели 3 – 4 раза подряд. Так растение не будет разрастаться, и очень важно не позволять пырею вырастать больше, чем 10 – 15 сантиметров. Смысл заключается в том, что чем крепче зеленый чуб сорняка, то крепче корни под землей.