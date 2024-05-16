Пирій – це бур'ян, який дуже швидко росте і виділяється серед інших своєю живучістю, тож його дуже непросто вивести із ділянки. Він росте за будь-яких умов і навіть з короткошо шматочку кореня може перетворитися на велику рослину.
Цікаво Чому морква росте кривою: головні причини і простий спосіб це виправити
Ручний спосіб
Перш за все, ви можете спробувати впоратися із пирієм завдяки звичайному просапуванню і прориванню, але якщо ви маєте велику ділянку, на це піде дуже багато сил та часу.
Та цей спосіб буде найбільш екологічним з усім. Глибина обробки має бути не більшою, ніж 20 сантиметрів.
Подрібнення кореневища пирію
Це – ще один спосіб боротися із бур'яном, і для цього потрібно подрібнити кореневище мотоблоком чи мотокультиватором. Глибина такої обробки також не має перевищувати 20 сантиметрів.
Обробка може стимулювати пробудження молодих бруньок, і потім їх буде набагато простіше витягнути з землі, але зайнятися цим потрібно відраз ж після того, як над землею почнуть з'являтися молоді паростки.
Підрізання
Чимало городників використовуують підрізання пирію як спосіб боротьби із бур'яном. Робити це потрібно кожні три тижні 3 – 4 рази підряд. Так рослина не буде розростатися, і дуже важливо не дозволяти пирію виростати більшим, ніж 10 – 15 сантиметрів. Сенс полягає у тому, що чим міцніший зелений чуб бур'яна, то міцніше коріння під землею.