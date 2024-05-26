Прежде всего, запомните, что перед монтажом брусчатки или плитки землю очень важно обработать пестицидами, а после этого положить геотекстиль. Именно этот способ поможет избежать проблем с прорастанием травы между плитами.

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Но если трава все же проросла, не стоит с ней мириться. Есть несколько достаточно простых и эффективных способов, которые помогут ее убрать.

Специальный нож

Также такой нож называют щелевым очистителем, или ножом-крючком для травы. Купить его можно в специализированном магазине, и он также достаточно прост в работе, вам даже не придется изучать инструкции.



Траву с брусчатки нужно убирать осторожно / Фото Pexels

Пищевая сода

Этот способ может быть немного быстрее, и для него вам нужно подготовить специальный содовый раствор. Возьмите литр горячей воды, 3 столовые ложки соды. Смесь нужно выливать на места, где растет трава. Но учитывайте, что раствор подействует только на мелкие сорняки.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Кипяток

Воду нужно нагреть до кипения, а после этого залить ею нежелательную растительность. Способ невероятно быстрый, но имеет и минусы – он не очень эффективен, и всего через несколько недель сорняки начнут расти снова.