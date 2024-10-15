Трещину на стекле можно убрать за считанные минуты: простой способ избавиться от нее

Иногда трещина, особенно на лобовом стекле, может оказаться очень серьезной проблемой. И вы будете удивлены, но справиться с ней вполне можно самостоятельно.

Появление трещины на стекле – это неприятность, с которой может столкнуться каждый водитель или и просто хозяин дома. Впрочем, с проблемой можно справиться самостоятельно и даже без необходимости замены стекла, пишет "Главред".

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Как отремонтировать трещину на стекле

Прежде всего, вам нужно раздобыть специальный ремонтный набор, а также очистить поверхность стекла. Этот шаг очень важен, поэтому не пропустите жир и грязь вокруг трещины, чтобы обеспечить хорошую адгезию ремонтных материалов. Вы можете использовать для очистки спирт, или средство для мытья стекол. Наносить его нужно на полотенце из микрофибры, а затем протирать им поверхность.

Впоследствии нужно подготовить трещину: возьмите острый предмет, например, шпильку, и с ее помощью удалите остатки стекла или грязи с трещины, чтобы обеспечить лучшее проникновение эпоксидной смолы.



Трещину на стекле можно убрать / Фото Pexels

После этого начинается самый сложный этап: наложение пломбы и подставки. На трещину вам нужно наложить специальную пломбу из набора, а сверху установить подставку, которая обеспечит герметичность и правильно распределит смолу.

Заполните трещину смолой, чтобы она заполнила все полости и склеила поврежденные участки. Но не забудьте об удалении воздушных пузырьков: с помощью шприца вы должны создать вакуум, который вытянет воздух из трещины и обеспечит лучшее проникновение смолы внутрь.

После того, как трещина будет заполнена смолой, нужно подождать примерно 15 минут, пока она полностью не затвердеет, а затем остатки лишнего материала нужно удалить с помощью бритвы или другого инструмента.

Этот простой ремонт поможет спасти стекло от повреждений и предотвратить его замену.