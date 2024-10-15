Тріщину на склі можна прибрати за лічені хвилини: простий спосіб позбутися її

Іноді тріщина, особливо на лобовому склі, може виявитися дуже серйозною проблемою. Та ви будете здивовані, але впоратися з нею цілком можна самостійно.

Поява тріщини на склі – це неприємність, з якою може зіткнутися кожен водій або й просто господар будинку. Втім, з проблемою можна впоратися самостійно і навіть без необхідності заміни скла, пише "Главред".

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Як відремонтувати тріщину на склі

Перш за все, вам потрібно роздобути спеціальний ремонтний набір, а також очистити поверхню скла. Цей крок дуже важливий, тож не пропустіть жир та бруд навколо тріщини, аби забезпечити хорошу адгезію ремонтних матеріалів. Ви можете використати для очищення спирт, або ж засіб для миття скла. Наносити його потрібно на рушник з мікрофібри, а потім протирати ним поверхню.

Згодом потрібно підготувати тріщину: візьміть гострий предмет, наприклад, шпильку, та з її допомогою видаліть залишки скла чи бруду з тріщини, аби забезпечити найкраще проникнення епоксидної смоли.



Тріщину на склі можна прибрати / Фото Pexels

Після цього починається найскладніший етап: накладення пломби та підставки. На тріщину вам потрібно накласти спеціальну пломбу з набору, а зверху встановити підставку, яка забезпечить герметичність та правильно розподілить смолу.

Заповніть тріщину смолою, аби вона заповнила усі порожнини та склеїла пошкоджені ділянки. Але не забудьте про видалення повітряних бульбашок: за допомогою шприца ви маєте створити вакуум, який витягне повітря з тріщини та забезпечить краще проникнення смоли всередину.

Після того, як тріщина буде заповнена смолою, потрібно зачекати приблизно 15 хвилин, поки вона повністю не затвердіє, а згодом залишки зайвого матеріалу потрібно видалити за допомогою бритви чи іншого інструмента.

Цей простий ремонт допоможе врятувати скло від пошкоджень та запобігти його заміні.