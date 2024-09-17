Запах от животных навсегда исчезнет из квартиры: проверенные способы чистки

Кошки и собаки это замечательные домашние любимцы, но они часто оставляют после себя неприятный запах, избавиться от которого не очень просто. Но если знать способ, тогда сделать это очень просто.

Современные приборы могут дезинфицировать и убрать немало неприятных запахов в доме, в том числе и те, что остаются от домашних любимцев. І Porady 24 рассказывают, как можно почистить мебель и ковры, даже если у вас нет дорогих чистящих средств.

Интересно Никогда не выбрасывайте скошенную траву: огородники рассказали о ее пользе

Как убрать запах собаки?

Специфический запах от собаки – это норма. И если ваш любимец просто будет соблюдать правила гигиены и оставаться здоровым, тогда уровень неприятного запаха от собаки снизится, но он точно не исчезнет до конца.

Озонирование – это один из самых простых способов избавиться от нежелательного аромата собаки. Вы можете дезинфицировать все помещение, или же конкретные места, где собака бывает больше всего.

Для того, чтобы решить проблему народными методами, вы можете обработать твердые поверхности раствором марганцовки. Впрочем, не стоит использовать этот метод на светлых вещах и мебели, ведь они от этого приобретут розовую окраску.

Темные поверхности можно чистить раствором йода, добавляя 15 – 20 капель на литр воды. Загрязнения можно засыпать содой, тереть уксусом и лимонным соком.



Запах собаки дома можно вывести достаточно просто / Фото Pexels

Как убрать запах кошачьей мочи?

Существуют эффективные народные методы, которые помогают избавиться от запаха кошачьей мочи, однако в их использовании вам стоит быть осторожными, и сначала обработать небольшой участок изделия, а только потом наносить его на всю поверхность.

Сначала приготовьте раствор теплой воды и соли и нанесите его на след от мочи, который имеет неприятный запах. На 2 литра воды будет вполне достаточно 1 столовой ложки средства.

Также вы можете разбавить воду уксусом в пропорции 1:2, а после этого нанести средство на места, имеющие аромат. Он должен нейтрализовать все запахи, и его не нужно смывать после обработки – так ваша кошка не вернется на это место впоследствии.

Если же вы только заметили мокрое пятно на полу, тогда нужно быстро устранить лужу и помыть безворсовое покрытие водой с лимонным соком, содой или уксусом. Если же образовалось вонючее пятно, тогда нужно использовать бытовую химию, или раствор с перекисью водорода.