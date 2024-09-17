Запах від тварин назавжди щезне з квартири: перевірені способи чищення

Кішки та собаки – це чудові домашні улюбленці, але вони часто залишають по собі неприємний запах, позбутися якого не дуже просто. Але якщо знати спосіб, тоді зробити це дуже просто.

Сучасні прилади можуть дезінфікувати та прибрати чимало неприємних запахів у домі, в тому числі і ті, що залишаються від домашніх улюбленців. І Поради 24 розповідають, як можна почистити меблі та килими, навіть якщо у вас немає дорогих засобів для чищення.

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Як прибрати запах собаки

Специфічний запах від собаки – це норма. І якщо ваш улюбленець просто буде дотримуватися правил гігієни та залишатиметься здоровим, тоді рівень неприємного запаху від собаки знизиться, але він точно не зникне до кінця.

Озонування – це один з найпростіших способів позбутися небажаного аромату собаки. Ви можете дезінфікувати все приміщення, або ж конкретні місця, де собака буває найбільше.

Для того, щоб розв'язати проблему народними методами, ви можете обробити тверді поверхні розчином марганцівки. Втім, не варто використовувати цей метод на світлих речах та меблях, адже вони від цього набудуть рожевого забарвлення.

Темні поверхні ви можете також чистити розчином йоду, додаючи 15 – 20 крапель на літр води. Забруднення можна засипати содою, терти оцтом та лимонним соком.



Запах собаки вдома можна вивести досить просто / Фото Pexels

Як прибрати запах котячої сечі

Існують ефективні народні методи, які допомагають позбутися від запаху котячої сечі, проте у їхньому використанні вам варто бути обережними, і спершу обробити невелику ділянку виробу, а тільки згодом наносити його на всю поверхню.

Спершу приготуйте розчин теплої води та солі і нанесіть його на слід від сечі, який має неприємний запах. На 2 літри води буде цілком достатньо 1 столової ложки засобу.

Також ви можете розбавити воду оцтом у пропорції 1:2, а після цього нанести засіб на місця, що мають аромат. Він має нейтралізувати усі запахи, і його не потрібно змивати після обробки – так ваша кішка не повернеться на це місце згодом.

Якщо ж ви тільки помітили мокру пляму на підлозі, тоді потрібно швидко усунути калюжу та помити безворсове покриття водою з лимонним соком, содою чи оцтом. Якщо ж утворилася смердюча пляма, тоді потрібно використовувати побутову хімію, або ж розчин з перекисом водню.