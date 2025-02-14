Блюда из рыбы могут принести немало пользы организму, но кроме того что они сытные, они еще и ароматные – и запах остается на всех материалах и поверхностях кухни, сообщает 24 Канал. Но избавиться от рыбного амбре на посуде и разделочных досках можно простыми лайфхаками.

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Уксус

Если нужно убрать запах рыбы с кухонного наряда, сковородки или разделочной доски, нужно приготовить раствор из уксуса. Для этого 100 миллилитров средства растворите в литре горячей воды. В этот раствор нужно сложить всю посуду, что пропахла рыбой.

Оставьте ее так на 15 минут, а затем вымойте, как обычно – с моющими средствами.

Лимонный сок

Если запах осел на деревянной разделочной доске, здесь на помощь придет лимонный сок. Хорошо протрите всю доску половинкой лимона, а затем смойте кислый сок горячей водой. Кстати, можно действовать и на опережение – перед нарезанием рыбы натрите доску лимоном, и тогда запах вообще не пристанет к ней.

Также лимонный сок поможет избавиться и от запаха рыбы на руках – нужно только потереть ладони долькой цитруса.



Лимонный сок убирает запах рыбы / Фото Pexels

Чайная заварка

Чашка чая может успокоить нервы – или удалить неприятный запах с посуды и доски. Все, что нужно сделать – это заварить чашку очень крепкого чая и залить ею посуду, пахнущую рыбой. Оставьте так на несколько минут – и крепкий чай заберет запах рыбы.

Смесь соды

Если нужно убрать запахи из холодильника, вам в этом поможет смесь соды. Ее нужно замешать на тарелке с водой и поставить в блюдечке в холодильник. Сода – это замечательный абсорбент, поэтому она мгновенно впитает все посторонние запахи.