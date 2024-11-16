Причин появления неприятного запаха в стиральной машине может быть множество, но в любом случае это может вредить и вашей технике, и одежде, которую вы стираете, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".

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Откуда берется плохой запах в стиральной машине?

Многие владельцы стиральных машин вообще не ожидают, что техника в какой-то момент может начать выделять неприятные средства. Как это возможно, если барабан постоянно промывается моющим средством и чистой водой?

На самом деле, причин затхлости в барабане есть немало:

Накопление остатков моющего средства . Вода просто не смывает сгустки стирального порошка в резинках уплотнителей, фильтрах, на барабане, и в конце концов появляется характерный запах.

. Вода просто не смывает сгустки стирального порошка в резинках уплотнителей, фильтрах, на барабане, и в конце концов появляется характерный запах. Появление плесени и грибка. Из-за постоянной сырости внутри стиральной машины может развиться плесень. Ее любимые места – это уплотнительные резинки и фильтры, где скапливается больше всего воды.

Из-за постоянной сырости внутри стиральной машины может развиться плесень. Ее любимые места – это уплотнительные резинки и фильтры, где скапливается больше всего воды. Недостаточная вентиляция . Если стиральная машина установлена в помещении, которое не проветривается, тогда без неприятного запаха не обойтись.

. Если стиральная машина установлена в помещении, которое не проветривается, тогда без неприятного запаха не обойтись. Белье остается в машине после стирки. Так делать нельзя, ведь это создает идеальные условия для развития бактерий, и вонь может возникнуть даже в только что выстиранном белье.



Стиральную машину нужно качественно чистить / Фото Pexels

Как убрать запах из стиральной машины?

Первый способ заключается в том, чтобы засыпать прямо в отсек для моющего средства по стакану соды и уксуса. После этого нужно запустить цикл стирки и дождаться, пока он закончится.

Если же вы имеете стиральную машину с верхней загрузкой, тогда вы также можете воспользоваться этим методом, но с другими пропорциями – пол стакана соды на 2 стакана уксуса. И так же запускайте цикл стирки, чтобы неприятный запах навсегда исчез.

Почистить стиральную машину можно и без соды, одним только уксусом. Для этого нужно залить стакан продукта в отсек для порошка, установить самую высокую температуру и запустить цикл стирки. После этого оставьте стиральную машину на час – два, а тогда установите длительное полоскание, чтобы окончательно вымыть и запах, и уксус из барабана.