Уберите желтизну с воротника рубашки: сделать это совсем просто

Странные желтые пятна на воротнике рубашки - это то, с чем приходилось сталкиваться очень многим людям. Но это не значит, что вашу рубашку нужно выбрасывать: вы вполне можете исправить ситуацию.

Желтые пятна на одежде могут не только расстраивать, но и испортить ваш общий внешний вид. Впрочем, вы можете больше об этом не беспокоиться, ведь существует простой способ отстирать засаленный цвет рубашки и продлить срок службы одежды.

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Как убрать желтизну с воротника

Один из самых распространенных методов, который часто используют для того, чтобы отчистить сложные пятна на одежде – это отбеливатель или пятновыводитель. Этот вариант будет особенно актуальным для тех людей, которые хотят почистить воротник своей белой рубашки.

Впрочем, при использовании этих средств многие допускают роковую ошибку – забывают тщательно прочитать инструкцию, на которой пишет материал, из которого изготовлена рубашка. Вы могли об этом не знать, но далеко не все ткани можно стирать с помощью хлора, ведь он действует на них пагубно. Тогда рубашку нельзя будет спасти именно после такой стирки.

Но если вы все же решили стирать рубашку с использованием этих средств, тогда вам нужно помнить о соблюдении правильного температурного режима во время стирки и дозировки, чтобы не испортить вещь.



Белую рубашку можно легко отстирать / Фото Pexels

Но есть еще одно действенное средство очистки воротника рубашки – перекись. Его также лучше использовать на белой ткани. И для того, чтобы очистить желтизну на воротнике и манжетах, воспользуйтесь проверенным средством.

Для этого нужно растворить в воде 4 столовые ложки натертого хозяйственного мыла без запаха и добавить к этой смеси 50 миллилитров аптечной перекиси. Полученный раствор нанесите на желтые пятна и держите в течение получаса.

Впоследствии вам нужно пройтись по пятнам зубной щеткой, а затем постирать вещь, как вы обычно это делаете.

А вот для того, чтобы спасти рубашку из школьной формы, вы также можете прибегнуть к использованию раствора аммиака – его нужно смешать с водой в пропорции 1:1. Но не забудьте перед использованием открыть окна и надеть перчатки. А после этой процедуры обязательным будет стирка вещи.