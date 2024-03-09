Приберіть жовтизну із коміра сорочки: зробити це зовсім просто

Дивні жовті плями на комірі сорочки – це те, з чим доводилося зіштовхуватися дуже багатьом людям. Та це не значить, що вашу сорочку потрібно викидати: ви цілком можете виправити ситуацію.

Жовті плями на одязі можуть не тільки засмучувати, але і зіпсувати ваш загальний зовнішній вигляд. Втім, ви можете більше про це не турбуватися, адже існує простий спосіб відіпрати засмальцьований колір сорочки та подовжити термін служби одягу.

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Як прибрати жовтизну з коміра

Один із найпоширеніших методів, який часто використовують для того, щоб відчистити складні плями на одязі – це відбілювач чи плямовивідник. Цей варіант буде особливо актуальним для тих людей, які хочуть почистити комір своєї білої сорочки.

Втім, під час використання цих засобів чимало людей припускаються фатальної помилки – забувають ретельно прочитати інструкцію, на якій пише матеріал, із якого виготовлена сорочка. Ви могли про це не знати, та далеко не всі тканини можна прати за допомогою хлору, адже він діє на них згубно. Тоді сорочку не можна буде врятувати саме після такого прання.

Та якщо ви все ж вирішили прати сорочку із використанням цих засобів, тоді вам потрібно пам'ятати про дотримання правильного температурного режиму під час прання та дозування, щоб не зіпсувати річ.



Білу сорочку можна легко відіпрати / Фото Pexels

Та є ще один дієвий засіб очищення коміра сорочки – перекис. Його також краще використовувати на білій тканині. І для того, щоб очистити жовтизну на комірі та манжетах, скористайтеся перевіреним засобом.

Для цього потрібно розчинити у воді 4 столові ложки натертого господарського мила без запаху та додати до цієї суміші 50 мілілітрів аптечного перекису. Отриманий розчин нанесіть на жовті плями та тримайте протягом пів години.

Згодом вам потрібно пройтися по плямах зубною щіткою, а потім випрати річ, як ви зазвичай це робите.

А ось для того, щоб врятувати сорочку з шкільної форми, ви також можете вдатися до використання розчину аміаку – його потрібно змішати із водою у пропорції 1:1. Та не забудьте перед використанням відкрити вікна та одягнути рукавички. А після цієї процедури обов'язковим буде прання речі.